Bimbo esce prima da scuola e torna a casa con un tenero cagnolino

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici, che siano cani o gatti, o qualsiasi altro animale, riempono le nostre giornate. Si tratta di creature simpatiche, che di tanto in tanto ne combinano una delle loro. Nel corso della nostra vita tutti noi abbiamo avuto almeno un animale domestico che abbiamo accudito con amore fino alla fine dei suoi giorni. Molto spesso la gente sceglie ad esempio di prendere con sè un cagnolino: ma bisogna tenere sempre presente che la vita degli animali è molto più corta della nostra.

Anche loro, come gli esseri umani, a volte non sono esenti dalle malattie gravi che ne peggiorano d’un tratto lo stato di salute. Quella che vi stiamo per raccontare però è una storia molto diversa che ci fa capire quanto forte possa essere l’amore per gli animali da parte degli esseri umani, il protagonista di questa vicenda è un bambino. Vediamo che cosa è accaduto.

Un gesto d’amore

Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, un bambino che vive a Nova Iguaçu, Brasile, si è reso protagonista di una vicenda che sta praticamente destando stupore in tutto il mondo. Il gesto di questo bambino sicuramente farà ancora parlare di sè, vista la particolarità di quanto accaduto.

L’infante stava tornando a casa da scuola quando sulla sua strada ha incontrato un cagnolino in evidente difficoltà. Il giovanissimo, che risponde al nome di Raphael, di soli 13 anni, non ci ha pensato su due volte e vedendo l’animale che era in difficoltà lo ha portato in casa sua, avendo gli elogi dellla famiglia.

“Ero nella mia stanza ad allattare il mio bambino più piccolo quando Raphael è arrivato a casa urlando: “Mamma, mamma” – così ha dichiarato la madre del piccolo Raphael, che sin da quando era bambina nutre un amore viscerale per gli animali. Il cagnolino è stato quindi accolto in casa anche se nell’immobile vivono già altro nove cani.