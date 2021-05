Bimba fugge da uno squalo: la scena ripresa con un cellulare

Si sono vissuti momenti di apprensione sull’isola di Oahu, a Honolulu, nelle isole Hawaii. Una bambina, infatti, mentre giocava in acqua si è trovata faccia a faccia con un grosso squalo. L’esemplare era a pochi centimetri d’acqua quando la bimba se lo è visto piombare quasi sopra. Vedendo la pinna e intuendo che fosse uno squalo, la piccola ha cominciato a correre, urlando e piangendo, verso la riva.

La madre della bambina stava riprendendo la scena, quando ha filmato l’incredibile accaduto. Il frame pubblicato sulla Rete non lascia spazio a dubbi: mentre la bimba corre lo squalo la insegue per un breve tratto, poi fa una virata e sparisce nuovamente sott’acqua. A quel punto la bambina riesce a mettersi in salvo raggiungendo la riva. Non sembra si sia trattato di un vero e proprio attacco dello squalo, che forse è rimasto anch’egli sorpreso dalla presenza della piccola, reagendo in quella maniera.

Incidente senza conseguenze

Per dovere di cronaca bisogna precisare che la bimba non è state ferita. L’incidente non ha avuto conseguenze e la bimba ha poi fatto ritorno a casa con la madre sana e salva. Secondo quanto riferisce Hawaii News Now, la piccola ha detto di essere stata contenta di avere degli angeli custodi che l’hanno protetta.

Gli avvistamenti di squali nell’oceano, anche nei pressi della riva, non sono cosa rara, soprattutto nelle Hawaii, dove numerosi squali di barriera di avvicinano alle spiagge frequentate da turisti e persone del posto. Non è nota la specie a cui apparteneva lo squalo che si è pericolosamente avvicinato alla bimba.

Ogni anno si verificano diversi attacchi di squalo in tutto il mondo, ma solo pochi di essi risultano effettivamente mortali. Dobbiamo ricordare che questi aniamali sono fondamentali nell’equilibrio della catena alimentare e che è totalmente sbagliata l’immagine che tutti noi abbiamo degli squali, identificati spesso come mangiatori di uomini. Si tratta di aniamali fantastici, il cui mondo è ancora tutto per certi versi da scoprire.