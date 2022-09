Benzinaio adotta tutti i cani randagi che bussano alla sua porta

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più.

La storia che vi stiamo per raccontare a partire dai prossimi paragrafi ci fa capire quanto forte possa essere l’amore per gli animali domestici, che, lo ricordiamo, non vanno assolutamente lasciati soli oppure abbandonati. Se si compiono tali atti si va incontro a pesantissime sanzioni, anche di natura penale, in quanto esiste il reato di maltrattamenti contro gli animali. Ma il gesto di un benzinaio è clamoroso.

Una storia particolare

La storia in questione arriva dal Brasile, dove anche lì il fenomeno del randagismo è abbastanza diffuso. La vicenda riguarda una stazione di servizio di Campo Largo che ha deciso di adottare una straordinaria iniziativa per tutti i cani randagi che si trovano nella zona. Una vicenda molto particolare.

Il titolare del distributore in questione ha deciso di venire incontro ai cani in difficoltà, per questo ha organizzato una vera e propria area di accoglienza all’interno della stazione di servizio, che gode di ampi spazi aperti. Ogni animalie ha infati una ciotola e un nome, sono stati vaccinati e castrati e vivono in armonia con la gente, la quale è molto incuriosita da questa situazione.

“Vorremmo congratularci con questo imprenditore” – così ha scritto un cliente apprezzando molto l’iniziativa. La maggior parte dei cani accolti dall’uomo sono stati abbandonati dai proprietari, altri sono invece randagi. Gli animali vengono anche sottoposti a visite veterinarie, che il benzinaio paga di tasca propria, così come il cibo e tutto l’occorrente per gli animali.