Bassotto tenta di rubare un pezzo di pizza: la scena è divertente (video)

I nostri amici animali sono sempre capaci di strapparci un sorriso anche nei momenti più bui. Le loro continue marachelle a volte fanno perdere la pazienza, ma non si può non amarli anche per questo. Sul web circolano spesso video esilaranti di animali che si rendono protagonisti di azioni davvero divertenti.

E’ il caso di questo simpatico bassotto, immortalato mentre tenta di rubare un pezzo di pizza. La padrona è riuscita ad immortalare quei momenti incredibili, caricando poi il video su TikTok. Sulla nota piattaforma social le immagini stanno letteralmente spopolando con milioni di visualizzazioni: ecco cosa si vede.

Il video

Stevie e Sylvie sono i due amatissimi cani di Georgia, la ragazza che ha ripreso uno dei due cani mentre tentava di sgraffignare un pezzetto di pizza. Questo pasto così delizioso si trovava appoggiato sul tavolo nel classico cartone, ma il bassotto non si è dato affatto per vinto e ha tentato in tutti i modi di accaparrarselo.

Dal video si apprezza come cerchi di afferrarlo in qualche modo dai buchi laterali nel cartone: dapprima si vede la lingua del cane che cerca di passare nel foro e poi anche i denti. La scena è davvero comica, anche perchè il bassotto non si è dato affatto per vinto, riprovandoci più volte sino a che non ha persino provato a strappare la scatola.

Alla fine tutti i tentativi si sono rivelati vani, persino quello più maldestro di mordere tutto per allargare il foro. Sicuramente, la sua padrona avrà deciso comunque di premiarlo lo stesso con un po’ di meritata pizza, visto anche il successo che il suo video ha riscosso sul web. Il bassotto è diventato una vera e propria star di TikTok con milioni di visualizzazioni e sono tutti in attesa del prossimo video in cui ne combinerà un’altra delle sue.