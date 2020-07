Avere un gatto in casa rende più felici, secondo la scienza

Chi ha un animale sa bene quanto averlo in casa sia fonte di gioia e dia tantissima serenità. Chi possiede un gatto sa quanto possano fare bene e aiutare. Da oggi, questa tesi è confermata anche dalla scienza stessa che elenca una serie di motivi per cui avere un gatto in casa porta a raggiungere il massimo della felicità. Ecco allora quali sono alcune di queste ragioni e cosa porta un gatto nella nostra vita.

In base a uno studio condotto dalla Mayo Clinic Center for Sleep Medicine in Arizona, le persone che hanno un gatto o un cane che dorme accanto a loro riescono a dormire sonni tranquilli e maggiormente riposati. Un gatto aiuta a rilassarsi, specie dopo una giornata impegnativa, soprattutto grazie al suono prodotto dalle loro fusa.

Avere in casa un gatto è fonte di gioia, anche perché allietano le giornate cercando di distrarci dai momenti tristi e dolorosi, soprattutto quando si è subito un lutto. Basta la sua presenza a farci stare meglio. Inoltre, chi ha un gatto è maggiore sensibile a determinate tematiche, come l’impatto ambientale e climatico, quindi può aiutare il pianeta dando il suo contributo.

Secondo uno studio dell’Università di Bristol, porta a essere molto più intelligenti e sensibili. Inoltre, hanno una cultura molto più ampia e aperta per cui il gatto non ha difficoltà a rimanere da solo in casa per troppo tempo aspettando che arrivi il suo padroncino. Avere un gatto riduce lo stress e l’ansia, per cui si ha minore rischio di ammalarsi di un problema cardiaco e il cuore ne giova in quanto è molto più sano e forte.

Un uomo che ha un animale, quindi un gatto, è considerato maggiormente affidabile dal sesso femminile e, di conseguenza, attrae maggiormente. Vivere con un felino comporta protezione e minore rischio di avere allergie come graminacee o acari. Inoltre, la presenza di un gatto tra le mura domestiche fa bene dal momento che sanno donare affetto e amore vero.

Il gatto è un ottimo salva vita. Sono tantissimi i casi di gatti che hanno salvato i loro proprietari in situazioni di soccorso e di emergenza. Per tutte queste ragioni, avere un gatto aiuta a essere felici e stare bene.