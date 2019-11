Australia: si getta tra le fiamme per salvare un koala da un violento incendio

I violenti incendi che stanno colpendo l’Australia in questo periodo stanno causando non pochi problemi per la flora e la fauna locale. Abbiamo tutti sentito quanto siano stati devastanti questi incendi per la popolazione locale di koala, ma una donna ieri ha messo a repentaglio la propria vita per assicurarsi che il piccolo koala in difficoltà fosse tratto in salvo.

9News ha mostrato un koala, chiaramente ferito da ustioni, inciampare dall’altra parte della strada a Long Flat, ad ovest di Port Macquarie e di nuovo in una boscaglia minacciata dalle fiamme. Un donna del posto non ha esitato e si è precipitata nella zona del fuoco per raccogliere l’iconico animale australiano, diventando l’eroina del web. Si è tolta la maglia per raccogliere l’animale, rischiando ulteriormente che le fiamme potessero bruciarla.

Successivamente, ha immerso il koala in acqua prima di avvolgerlo in un asciugamano e dargli un po’ d’acqua da bere. Toni – il nome della donna – ha detto che avrebbe portato l’animale al Koala Hospital (Port Macquarie), struttura ospedaliera che sta curando più di una dozzina di animali. Non c’è dubbio che il pensiero rapido della donna abbia salvato la vita di questo koala. Lo stesso non si può dire per centinaia di altri koala della regione che purtroppo sono stati ‘carbonizzati’ dagli incendi boschivi.

Il presidente della Australian Koala Conservation, Sue Ashton, ha dichiarato al Sydney Morning Herald: “Pensiamo che la maggior parte degli animali siano stati carbonizzati; è come una cremazione, sono stati ridotti in cenere sugli alberi”. I koala in questa regione sono descritti come alcuni dei più diversi – geneticamente parlando – dell’intero Paese. Il direttore clinico dell’ospedale Cheyne Flanagan ha detto al Daily Telegraph: “Gli incendi hanno un’intensità così elevata, non stiamo trovando alcun corpo. Sono diventati cenere”.

Le stime al momento variano in quanto i team non sono stati in grado di ispezionare tutte le aree interessate, ma gli esperti ritengono che nella zona vi siano ben 350 koala morti.

FONTE VIDEO: RT en Español