Australia, 19enne si diverte a massacrare canguri, anche cuccioli: arrestato

Cosa ne pensa l’autore

Lara Tubia - Se le accuse si riveleranno fondate, mi piacerebbe sapere come trascorreva il tempo libero questo adolescente: quale ambiente culturale respirava? Leggeva libri? Faceva parte di qualche attività ricreativa, sportiva o artistica? Mi chiedo infatti come possa essergli venuto in mente di occupare il tempo in questo modo, quali valori possa avere e se abbia realmente compreso la gravità delle sue azioni. Siamo alle solite conclusioni: gli animali indifesi sono utilizzati come sfogo per le sadiche e vergognose pulsioni degli esseri umani, che continuano a confermarsi nella loro cattiveria e brutalità. Mi dispiace con tutto il cuore.