Aumentano invasioni di locuste, cosa potrebbe succedere secondo la profezia biblica

La locusta è un insetto ortottero della famiglia degli Acrididi, molto simile alle cavallette, ma che presenta alcune caratteristiche che se ne differenziano in maniera sostanziale. In particolare, ce n’è una che le rende particolarmente gravose per l’uomo, vale a dire la possibilità di sciamare, creando così notevoli danni alle nostre coltivazioni.

Tra le conseguenze meno considerate del cambiamento climatico c’è anche quella dell’aumento delle locuste. Questi insetti sono considerati una vera e propria piaga per le coltivazioni e il fatto che la ‘famiglia’ potrebbe presto allargarsi non fa che aumentare una certa preoccupazione in merito: ecco per quale motivo.

L’invasione

Molto presto potremmo fare i conti, senza neanche esagerare troppo, con una di quelle piaghe bibliche che ci sembravano così fantascientifiche. E, invece, l’invasione delle locuste potrebbe essere presto realtà. L’aumento delle temperature potrebbe favorire la proliferazione sempre più incontrollata di questi insetti, con tutte le conseguenze del caso.

Ma non è tutto, perchè il caldo le favorirà anche in altri aspetti: alcuni studi hanno messo in luce come con queste condizioni climatiche potranno diventare sempre più aggressive e resistenti, grazie ad un miglioramento delle funzioni digestive e della capacità di riprodursi. Ed ecco che, in questo scenario così nefasto, le economie di alcuni paesi del mondo, specialmente in Africa ed in Sud America, potrebbero essere messe in ginocchio da questo insetto, all’apparenza, così innocuo.

Il quadro non è dei migliori, visto che molto presto una delle 10 piaghe che colpirono l’Egitto potrebbe diventare realtà. C’è chi, come lo studioso Melvin Sandelin, ritiene che tutto questo, cioè la pandemia, i conflitti bellici, i terremoti e ora le invasioni delle locuste possano rappresentare un presagio sulla fine del mondo. Non resta che mettersi in moto sin da ora per cercare di sventare gli scenari più catastrofici per l’uomo, come appunto è quello del cambiamento climatico.