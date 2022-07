Attaccata da uno squalo: ragazzina salvata da un parente

Ascolta questo articolo

Spesso nel mondo si apprendono notizie che riguardano improvvisi attacchi da parte degli squali. Questi predatori abitano gli oceani da milioni di anni e sono una anello fondamentale della catena alimentare. In tutto il globo esistono tantissime specie di squali, il più noto dei quali è sicuramente lo squalo bianco, entrato nell’immaginario collettivo come mangiatore di uomini. In realtà gli squali mangiano tutt’altro e bisogna sapere che non attaccano l’uomo per mangiarlo.

Spesso si rimane vittima degli attacchi di squali in quanto il predatore scambia i nostri movimenti in acqua per quelli di una sua preda, come ad esempio le foche o altri animali marini. Capita comunque che gli squali attacchino l’uomo perchè si sentono magari infastiditi e sono nervosi, e i subacquei più esperti conoscono molto bene il comportamento di questi predatori. Un brutto fatto di cronaca si è verificato in Florida diverse ore fa, quando una ragazzina è stata attaccata da uno squalo.

Ha perso una gamba

Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, una 15enne è stata attaccata da uno squalo al largo di Keaton Beach, nella contea di Taylor, in Florida. La giovane stava nuotando quando l’animale le è improvvisamente piombato sopra mordendola ad una gamba. Immediati i soccorsi.

La 15enne ha perso molto sangue e la situazione sembrava molto seria sin da subito, per questo è stata trasportata nel più vicino ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare la perdita dell’arto. La ragazzina comunque non corre alcun pericolo di vita. Non si sa che tipo di specie di squalo abbia attaccato la giovanissima.

Le autorità hanno precisato che i bagnanti di quella zona sono costantemente messi in allerta del pericolo di un potenziale attacco da parte di questi predatori. Le regole che le autorità impongono sono quelle di non nuotare mai da soli e non entrare in acqua dove ci sono dei pescatori: è qui infatti che gli squali amano radunarsi per banchettare.