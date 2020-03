Arizona: cane da terapia con un’insolita abilità fa divertire i bambini malati

Cosa ne pensa l’autore

Claudio Bosisio - Coco è una star per i tanti followers su Instagram e su Tik Tok, ma specialmente per i bambini malati di un ospedale dell'Arizona. La sua opera di bene, compiuta anche assieme alla sua nipotina Cici ed alla buona volontà della sua famiglia umana, serve a rasserenare il clima di questi piccoli ammalati, che ridono e provano stupore quando vedono la piccola cagnolina Maltese mettersi in piedi e rimanerci anche per minuti. Un'occasione, visto che si parla di strutture ospedaliere, per ringraziare tutti i medici e gli infermieri in questo periodo molto complesso.