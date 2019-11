Argentina, salvano gatto dalla strada ma scoprono che è un puma

A raccontare lo strano episodio a Reuters sarebbe stata Florencia Lobo, una delle protagoniste: lei ed il fratello, mentre si trovavano nella provincia di Tucuman, hanno trovato due gattini accanto ad un altro felino adulto morto. Quest’ultimo, probabilmente investito da un’auto, era il genitore dei due cuccioli che, spaventati, avevano bisogno di aiuto.

Florencia ed il fratello, quindi, non hanno avuto esitazioni: i cuccioli sarebbero andati a casa con loro e se ne sarebbero presi cura. “Abbiamo pensato che fosse si trattasse di un randagio che aveva partorito da poco” ha raccontato la donna. Succesivamente ha spiegato che la femmina, purtroppo, non è sopravvissuta, forse anche lei danneggiata dai traumi riportati; il maschio, invece, è diventato il gatto di casa, rispondendo al nome di Tito.

Ad accorgersi delle stranezze è stato il veterinario che, durante una visita di controllo effettuata verso l’età di due mesi dell’animale, ha notato delle caratteristiche che non sono comuni nei gatti: “Il veterinario non sapeva cosa fosse, ma ha detto che non era un gatto normale“, ha spiegato la Lobo. Lo specialista, quindi, avrebbe messo in contatto la famiglia adottiva con la riserva naturale di Horco Molle.

È stato così che Florencia ed il fratello hanno scoperto di tenere un casa un esemplare di yaguarondi, un felino selvatico della famiglia del puma, che vive tra il Texas meridionale e l’Argentina. Il felino, in effetti, può assomigliare ad un gatto domestico soprattutto nei primi mesi di vita; successivamente emergono le prime differenze: la stazza, che è il doppio di quella di un gatto comune, il muso è più piatto e le orecchie si presentano più tonde, anche le zampe appaiono relativamente corte rispetto al corpo agile e snello.

Diversamente da altri felini, inoltre, lo yaguarondi è un animale diurno. Esso si arrampica facilmente sugli alberi e conduce uno stile di vita principalmente solitario: non è certo un animale domestico. Florencia, quindi, ha dovuto salutare il suo amico a quattro zampe, lasciandolo alle cure della riserva che si impegneranno a reinserirlo nel suo habitat naturale.