Argentina, bambini salvano un cane coperto di catrame

Aloe, questo è il nome della cagnolina protagonista della vicenda, era intrappolata da una coltre di catrame nero, incapace di alzarsi e disfarsi di quella sostanza appiccicosa. L’animale piangeva inutilmente, perchè quasi nessuno riusciva a sentirla, probabilmente da alcune ore, che le saranno sembrate interminabili.

Qualcuno, però, è riuscito a sentire quei lamenti coperti dalla sostanza scura: alcuni altri cani si sarebbero accorti della sua presenza e, al fine di ricercare aiuto, avrebbero iniziato ad abbaiare tutti insieme ininterrottamente. Un gruppo di bambini, che giocava per le strade di Libertad, nella capitale argentina Buenos Aires, interessato dal frastuono prodotto dagli animali, sarebbero accorsi a vedere che cosa stesse succedendo.

Scoperta Aloe, i bambini avrebbero provato ad aiutarla ma invano: il catrame era ormai quasi del tutto solidificato e rimuoverlo risultava impossibile. I giovani soccorritori, quindi, avrebbero informato i genitori che, a loro volta, avrebbero allertato le forze dell’ordine. Il salvataggio, che si è rivelato estremamente complicato e che ha richiesto nove ore di duro lavoro, ha necessitato dell’intervento dei vigili del fuoco e dei volontari dell’Organizzazione di Protezione Animale Proyecto4Patas.

“Il 100 per cento del suo corpo era come pietrificato nel catrame: la sua bocca, gli occhi, le orecchie, tutto. Eravamo scioccati, non eravamo mai stati di fronte a un animale in queste condizioni” affermano i volontari, che hanno utilizzato 50 litri di olio e molto sapone per eliminare tutti i residui di catrame dal corpo di Aloe.

Dopo le operazioni di pulizia iniziali, svolte sul luogo del ritrovamento del randagio, i volontari avrebbero portato Aloe in una clinica veterinaria; nella struttura, la stessa, ha ricevuto le cure necessarie per il suo benessere ed è stata liberata completamente anche dagli ultimi rimasugli di catrame.”Ed ecco Aloe, questo è il giorno della sua seconda nascita, perché non c’è dubbio che sia nata di nuovo” scrivono su Facebook, i membri della Proyecto4Patas, pubblicando la foto della cagnolina pulita, sebbene ancora provata da quanto capitatole.