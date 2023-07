Apre una confezione di broccoli acquistata al supermercato e ci trova dentro un serpente vivo

Disavventura per l’avventore di un supermercato nella cittadina di Stourbridge in Inghilterra, dove un signore acquistando al suo supermercato di fiducia una busta pronta di verdure fresche come i broccoli ha avuto una sorpresa indesiderata, trovandosi davanti un serpente vivo e vegeto che è strisciato fuori dalla busta.

Quando si dice che un prodotto è fresco ma qui si esagera, probabilmente il serpente si trovava nell’Europa sud occidentale quando in fabbrica è finito accidentalmente nella confezione ed è stato spedito; la busta infatti era sigillata, il serpente era innocuo e non velenoso ma l’uomo ha intentato causa contro il supermercato per lo spavento subìto.

Per fortuna non ha aperto del tutto la busta e l’ha riportato in un sacchetto subito al supermercato, altrimenti i suoi familiari si sarebbero potuti spaventare, ha raccontato il malcapitato. Dapprima, il commesso del supermercato ha pensato ad una burla del cliente poi, quando si è reso conto di avere davanti in un sacchetto un rettile vero e proprio ancora vivo, si è allertato.

Il rettile sta bene e si trova ora allo zoo nella cittadina di Dudley, è un serpente della famiglia Natricidae, detto anche natrice o biscia viperina, per la sua somiglianza alla vipera, benché non sia velenoso, secondo gli zoologi avrebbe potuto sopravvivere nel sacchetto anche due mesi senza cibo né acqua grazie ai frigoriferi nel supermercato che ne abbassano il metabolismo, sarà stato presumibilmente raccolto nelle zone mediterranee attraverso un macchinario che raccoglieva i broccoli nei campi agricoli.

Il gestore del supermercato si è scusato con il cliente adducendo la scusa che non era mai accaduto un fatto del genere e che non ricapiterà, anche se il signore vuole comunque procedere per vie legali, anche se quel tipo di serpente non attacca l’uomo e non è pericoloso. La natrice viperina è un colubre mediterraneo diffuso in Spagna, Portogallo, nelle zone costiere mediterranee della Francia, in Marocco, in Tunisia.