Animali e buonumore, i migliori antidepressivi

I nostri amici a quattro zampe, cani, gatti, conigli ecc., sono i migliori antidepressivi naturali (è stato dimostrato da studi medici), allontanano gli stati d’animo negativi e sono un valido alleato nella socializzazione e dell’attività fisica.

In questo periodo di pandemia, io ho capito quanto sia di aiuto portare a passeggio il mio fido, oltre che a manterci in forma, si incontrano molti altri cani e padroni, e tra una scodinzolata e l’altra ci scappano pure quattro chiacchiere, a dircela tutta, sono le migliori che abbia mai fatto, le più sincere , genuine, divertenti e rilassanti.

Si incontrano cani e persone di ogni genere, alcuni si somigliano, altri sono l’opposto, eppure in comune hanno quella luce e serenità che possono migliorare anche la giornata piu buia.

È bello anche incrociare persone da sole, anziani soprattutto, che si fermano per fare una carezza o ricevere le feste, o semplicemente a complimentarsi per il cane, ed è bello pensare di aver reso loro la giornata meno triste e sola, perché molti di loro sono persone senza più nessuno, che passeggiano nelle vie del centro o si fermano si qualche panchina per far scorrere le loro giornate.

Inoltre, un animale, che sia cane, gatto, coniglio o canarino, sono una responsabilità, che richiede cure e attenzioni, ma verranno ripagate, perché nonostante tutto sarà sempre lì ad aspettarti, senza giudicarti se sbagli, se piangi o se sei arrabbiato. Lui ci sarà sempre, e cercherà il tuo affetto, in cambio di tante coccole.

Quindi, quando ti senti giù di corda, o semplicemente di pessimo umore, ritagliati del tempo da passare con lui, e goditi il momento presente, senza pensieri; uscite, camminate, o restate semplicemente sul terrazzo, cucina dei biscotti per cani/gatti, prepara un bel piatto da offrirgli come pasto, e soprattutto parla con lui di com’è stata la giornata, senza filtri, senza paura, lui sarà sempre lì attento ad ascoltarti, e riempirti di tutto l’amore che ha.