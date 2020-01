Allarme, avvistato esemplare di pantera nel cuneese

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - La notizia della potenziale presenza di una pantera in un luogo del tutto inaspettato come il basso Piemonte ha generato sicuramente molta paura in zona. Come affermato dal Sindaco del comune in cui si sarebbe registrato l'avvistamento, anche io spero che la notizia si riveli falsa e che l'opinione del giardiniere sia stata semplicemente poco obbiettiva.