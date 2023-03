Alano di 2 anni partorisce 21 cuccioli dopo 27 ore di travaglio

Una cagna di razza alano dando alla luce una cucciolata da record, partorendo ben 21 cuccioli durante un travaglio della durata di 27 ore e scioccando la sua padrona . La neo mamma in questione ha due anni, si chiama Namine, e vive insieme alla sua proprietaria Tanya Dubbs nella città di Pocahontas, in Virginia.



Sebbene Tanya si aspettasse che il grosso cane arrivasse a partorire al massimo 16 cuccioli, non avrebbe mai pensato che ne sarebbero nati quasi due dozzine. Namine ha impiegato più di un giorno di travaglio per finire di mettere al mondo i suoi 21 piccoli, ma due di loro sono purtroppo morti poco dopo la nascita.

Parlando con la stampa, Tanya ha dichiarato: “Dei cuccioli nati da Namine, tutti pesavano più di 450 grammi tranne due, uno da 426 grammi ed uno da 444 grammi. Il giorno dopo la nascita li ho ripesati, e tutti avevano guadagnato tra dieci e venti grammi ciascuno“. La proprietaria della cagnolina sapeva che il suo Alano avrebbe avuto molti cuccioli, ma non si aspettava che fossero ben 21.

Tanya ha ammesso che attendeva “circa 12 (cuccioli) si, al massimo 16. Decisamente non 21″, scherzando che “questa è una cucciolata da cattivo Disney“. Quando il suo cane dato alla luce il 16esimo cucciolo, seguito poi da un altro, sapeva che non aveva ancora finito. “Ero seduta sul letto e lei era sul letto con me e stavo parlando con un mio amico. Ho sentito un sguscio di liquido, ho guardato e ho detto ‘Abbiamo un altro cucciolo’“, ha commentato Tanya in una intervista.

La padrona del cane ha spiegato che venderà i cuccioli una volta svezzati da Namine in poche settimane. Ha aggiunto che i soldi che guadagnerà dal primo cucciolo venduto saranno donati in beneficenza al Rifugio per Animali della Contea di Tazewell.

Anche se la cucciolata di Namine è impressionante, non ha sconfitto il record mondiale. Questo fu infatti stabilito nel 2004 da un mastino napoletano di nome Tia, che ha avuto 24 cuccioli e attualmente detiene il Guinness World Record per la cucciolata più grande.