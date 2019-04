Adozione di un figlio e di un cane nel medesimo giorno

Fatti del genere accadono raramente, o meglio quasi mai. Jessica Banzhof è una giovane donna americana che ha cresciuto a lungo, da sola, suo figlio Gabe, senza che fosse formalmente parte della sua famiglia, essendo scomparso senza aver riconosciuto il figlio come proprio.

Il dramma di Jessica è stato doppio: abbandonata dal marito e sola, con le sue forze, a tirare avanti la famiglia. Negli ultimi anni qualcosa però è iniziato a mutare in meglio per la donna, avendo conosciuto un uomo che presto è diventato il suo nuovo marito. Il compagno di Jessica ha dato a Gabe le attenzioni e l’affetto che il padre naturale aveva fatto mancare.

Così, è giunto molto velocemente il fatidico giorno in cui il marito, di fronte ad un giudice americano, ha riconosciuto Gabe come proprio figlio, dando quindi al giovane un nuovo cognome. La festa in famiglia è stata molto speciale ed il bambino non poteva rimanere senza regali per un avvenimento così unico. Quando la madre ha chiesto cosa volesse, Gabe ha dato una risposta immediata e secca: “Cupid“.

Cupid è un cane, un giovane Pit Bull che il ragazzino e la madre avevano adocchiato da tempo, passando di fronte alla vetrina di un negozio di animali della zona. Gabe si è affezionato molto a quel simpatico quattrozampe e, appena ha avuto la possibilità di scegliere un regalo non ha voluto una console, uno smartphone o una bicicletta, ma solo quel cane che stava cercando una famiglia.

“Il cane e il bambino sono diventati inseparabili“, racconta Jessica, “Il nostro Pit Bull ha così completato con il suo arrivo il puzzle di famiglia“. Quel giorno Cupid è diventato parte della famiglia e la felicità è salita alle stelle, per tutti, soprattutto per Jessica, che per tutto quanto accaduto ha aggiunto: “È stata una delle giornate più belle della mia vita“.