Addio alle stelle marine, a rischio estinzione

Sebbene il nome in inglese (starfish) possa suggerire che si tratti di pesci, le stelle marine non lo sono. Non hanno le pinne per nuotare, né la coda, che è il motore principale di un pesce per muoversi in acqua. Per muoversi, le stelle marine usano dei peduncoli, con i quali eseguono un movimento simile al camminare.

Non hanno cuore, hanno nel loro organismo un liquido simile al sangue, chiamato emolinfa, questi echinodermi invertebrati sono a serio rischio estinzione, a causa di un virus o un batterio killer che le ha colpite in fondo agli oceani, deperiscono dall’interno liquefacendosi fino a diventare una massa informe.

La malattia si è diffusa negli ultimi dieci anni lungo tutta la costa del Pacifico e anche se ancora oggi non sappiamo da cosa è causata, è arrivata a colpire indistintamente gli esemplari dall’Alaska meridionale al Messico; muoiono sin dopo i primi sintomi o vengono trovate galleggianti con le “gambe” mozzate.

È stata chiamata dagli scienziati “Sindrome da deperimento delle stelle marine” la causa sconosciuta che ne provoca l’uccisione, si pensa che l’ambiente marino sia contaminato da qualcosa che le contagia essendo incapaci di filtrare le tossine e gli agenti inquinanti del mare, se nell’Oceano ci sono le stelle marine ciò indica una condizione ottimale delle acque.

È chiaro che l’ecosistema è certamente compromesso se le stelle tendono a morire, questa misteriosa malattia potrebbe colpire i nostri mari ed altri esseri viventi che li abitano, secondo il Washington Post la situazione è allarmante, è la più grande epidemia di specie marine mai contratta.

Addirittura la malattia è arrivata nei grandi acquari americani dove le stelle sono specie protette e se gli antibiotici non hanno sortito effetto, una miscela multivitaminica a base di calcio, magnesio e altri minerali, ha sortito più effetto aggiunta a una soluzione di iodio che uccide i parassiti, le stelle apparivano stressate, una lunga lotta ci aspetta per salvare migliaia di specie.