Abruzzo, famiglia di orsi attraversa la strada a Villalago

Non è un evento molto frequente vedere un orso Marsicano percorrere le strade principali, notoriamente molto affollate. L’orso infatti è un animale molto schivo, poco sociale, che non ama posti molti affollati. Evento ancora più raro è addirittura vedere una mamma orso che attraversa la strada, alla ricerca di cibo, insieme ai suoi 4 piccoli cuccioli d’orso.

Da qualche tempo la mamma aveva partorito quattro bellissimi cuccioli, e già questo aveva fatto molta notizia nel parco nazionale, tanto che lo zoologo Paolo Forconi a Villalago, ha affermato che un evento simile è stato riportato solo nel lontano 1929, citato in un libro di Sipari. Lo stesso zoologo ha immortalato mamma orso che attraversa la strada con i suoi cuccioli, la foto ovviamente in poco tempo ha fatto il giro del mondo.

Forconi commenta l’evento: “Già nel tardo pomeriggio avevamo visto l’orsa sul fianco della montagna, a mangiare ciliegie. Poi è scesa con i suoi piccoli a fare il bagno nel lago Pio, nei giardini pubblici di Villalago, e si è fermata a mangiare altre ciliegie da un albero proprio sul bordo della strada. Quando ci ha visti ci ha guardati e così hanno fatto anche i piccoli, sembrava quasi indecisa sul da farsi“.

A quanto pare quindi, l’orso ha raggiunto le zone abitate per ricercare cibo e rinfrescarsi. Intanto, per quanto una famiglia di orsi possa incutere un certo timore, gli zoologi rincuorano gli abitati del posto, affermando che gli orsi Marsicani non hanno alcun temperamento aggressivo, ma sono animali che se minacciati, si limitano a scappare oppure a rincorrere la minaccia per incutere timore, senza mai attaccarlo realmente.

Nonostante questo però, gli esperti raccomandano lo stesso di tenere un’adeguata misura di sicurezza, sono animali che di certo non fatti per essere addomesticati, e vanno rispettati in quanto tali.