A Fuerteventura c’è una spiaggia fatta di popcorn

Cosa ne pensa l’autore

Marcella Chimenti - Una spiaggia decisamente particolare, che vale la pena di una suola che protegga la pianta dei piedi! A giudicare dalle foto, queste pietre potrebbero apparentemente trarre in inganno chiunque, in quanto sembrano veri e propri popcorn. Mancherebbe un maxi schermo posizionato in qualche angolo della spiaggia e potrebbe diventare un cinema a cielo aperto caratterizzato dalla presenza di popcorn non commestibili! La natura, a volte, può davvero essere considerata alla stregua di un vero e proprio artista.