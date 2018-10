A due ore dalla nascita, questa piccola giraffa diventa preda di due leoni: il video è davvero toccante

Gli equilibri sulla Terra sono molto delicati. Tanti ecosistemi si incastrano l’uno nell’altro in modo armonico per garantire la sopravvivenza delle varie specie animali e vegetali sul pianeta regolati da alcune leggi che spesso appaiano crudeli e prive di ogni logica.

E’ quello che ha pensato Claire Radloff quando ha registrato il video sotto riportato e che vede tristemente protagonista una piccola giraffa, nata da appena un paio d’ore, che diventa il pasto di un leone ed una leonessa.

La scena è stata ripresa durante un safari nella riserva privata di Shamwari (Sudafrica), il 12 ottobre 2018: il video mostra nei primi istanti la nascita della giraffa che fatica a reggersi sulle sue gambe ma che pian piano riesce ad alzarsi.

Un momento stupendo quello della nascita di una nuova vita: questa scena meravigliosa regalata da Madre Natura è stata però rovinata da una drammatica svolta. Due leoni affamati hanno avvistato la baby giraffa e compreso che quella per loro sarebbe stata una facile preda oltre che un pasto succulento.

Ed ecco che si vedono i due grossi felini studiare il giusto piano d’azione per catturare la preda e divorarla: una scelta di vita quella dei due leoni che ovviamente non hanno alcuna colpa per l’uccisione di quella giraffa, spinti soltanto da un istinto naturale che fa parte proprio delle leggi del regno animale.

Leggi crudeli, spesso incomprensibili, ma che sono alla base della catena alimentare in cui anche l’uomo si nutre di altri essere viventi. Ciò non priva questa scena della sua drammaticità che non potrà che farvi venire la pelle d’oca.

Altrettanto interessante sarà vedere quello che fa una leonessa per attirare l’attenzione di un leone ed avere un po’ di “coccole” da parte sua. Una scena per certi versi esilarante che guarderete fino alla fine.