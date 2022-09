90enne adotta un cane destinato all’eutanasia: quel che accade è sorprendente

Ascolta questo articolo

Ci sono storie davvero struggenti, di quelle che farebbero rigare gli occhi di lacrime anche ai più insensibili. Sono storie di chi ama gli animali incondizionatamente.

In tanti sono gli annunci di chi è alla disperata ricerca di un cane toy, minuscolo, insomma, che non sia di intralcio, che non comprometta in nessun modo la sua tranquillità, mentre, purtroppo, i canili sono pieni zeppi di cagnoloni adulti, malandati, a cui resta davvero poco da vivere. Ma basta poco per cambiare le sorti e salvare un’esistenza.

L’accaduto

Un arzillo 93enne che vediamo in foto, George Johnson, nonostante non sia proprio un gionvincello, ha salvato la vita a un povero pastore tedesco di 13 anni, destinato all’eutanasia. Con un passato in marina militare, George, che adora gli animali, ha sempre avuto un cane per amico, fino a quando il suo amico a 4 zampe è venuto a mancare.

Una tragedia, quella della perdita di un essere che si considera, a tutti gli effetti, un membro della famiglia. Il 93enne, dopo la morte del suo cagnolone, avvenuta per cause naturali, ha deciso di compiere un gesto che dovrebbe invitare tutti coloro che abbandonano gli animali per strada per potersi godere le vacanze in santa pace, a riflettere. George ha adottato un pastore tedesco, destinato ad essere abbattuto nel giro di pochi giorni in quanto, il ragazzo che si era preso cura di lui partiva in missione e, per via delle scarse richieste di adozione, legate all’età avanzata dell’animale, i canili, già oberati di povere creature, sono costretti a praticare l’eutanasia sui più vecchi,per liberare i posti.

Sam, questo il nome del pastore tedesco, incrociando lungo il suo cammino una persona buona e generosa come George, ha potuto vivere i suoi ultimi anni felicemente. Si sono fatti compagnia a vicenda, sin dal giorno in cui si sono visti per la prima volta, intendendosi alla perfezione. Una storia davvero toccante che dovrebbe fungere da esempio a chi non ha a cuore la vita degli animali.