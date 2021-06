15 elefanti stanno migrando in tutta la Cina

Ha fatto scalpore la notizia di 15 esemplari di elefanti tra cui anche bambini che stanno percorrendo l’intera area cinese da circa un anno, senza arrestare la loro marcia. Sono stati visti nei centri abitati, nei giardini, jungla, campi coltivati, sono entrati in villaggi e cittadine. In un’intervista alla National Public Radio l’etologo, Joshua Plotkin, dell’Hunter College di New York afferma: “gli elefanti cercano nuovi stimoli, nuovi terreni su cui stabilirsi perchè l’azione disumana dell’uomo è andata ad impattare sul loro habitat“.

Perchè migrano verso nord? I cambiamenti climatici soprattutto, la ricerca di nuovi habitat e nuovi terreni in cui vivere spingono i pachidermi a spostarsi, per via della mancanza di cibo dei terreni poco fertili da cui provengono. Il governo cinese li ha cibati sulla loro strada, con banane e grano e pannocchie ed a volte cercando di sbarrargli la strada con trincee con poco successo.

Erano 17 inizialmente ma due hanno arrestato il loro cammino, rimpinzandosi ad un silos e due piccoli sono nati nel tragitto, hanno fatto delle piccole pause, e i piccoli sono stati protetti dagli adulti. Si trovano ora a Kunming. Il governo cinese sta facendo di tutto per proteggerli ma sembra che la loro marcia sia inarrestabile.

Una specie a rischio quella degli elefanti che va tutelata e protetta in ogni modo, si spera che le autorità asiatiche tollerino il loro cammino anche se potrebbe creare problemi nel centro abitato, portando devastazione, ma la popolazione appare incuriosita e sta seguendo con il fiato sospeso il loro cammino.

Il gruppo di elefanti è capeggiato da una elefantessa matriarca che da gli ordini e decide cosa deve fare il branco; continueremo a seguire il simpatico gruppo di pachidermi per vedere se arresterà la propria corsa o deciderà di proseguire finendo anche fuori dalla regione cinese.