132 delfini trovati morti su una spiaggia

È un mistero, quanto accaduto su una nota spiaggia a Capo Verde, meta turistica per molti amanti del mare: 132 delfini sono stati trovati morti a riva. La triste notizia, le cui immagini spezzano il cuore, arriva dalla Spiaggia dell’Altare sull’Isola di Boavista, dove i mammiferi della specie Testa di Leone sono stati rinvenuti morti. Le cause, al momento, risulterebbero ignote.

Sul posto, si sarebbero recati numerosi turisti e residenti, nel tentativo di mettere in salvo più delfini possibile; ogni tentativo, però, è risultato vano e non è stato possibile salvare nessuno di loro. Si parla, infatti, di più di cento persone che hanno lavorato senza sosta per diverse ore, seppur invano. I corpi sarebbero quindi stati rimossi dalla spiaggia e spostati faticosamente in acqua ma, sebbene in quelle ore non ci fossero moti ondosi del mare verso la riva, i mammiferi sarebbero tornati nuovamente verso la riva.

Seppur, ad ora, le cause di questa morte collettiva risultino ignote, il Direttore di Loro Parque Fundacion, Javier Almunia, prova ad elaborare un’ipotesi. Stando alle parole del Direttore, l’evento, potrebbe avere a che fare con il percorso scelto dai delfini posti alla guida del banco: essi potrebbero essere rimasti disorientati dall’orografia sottomarina.

Di conseguenza, tutti i delfini al seguito avrebbero nuotato fino a trovare la morte. Gli scienziati spagnoli, dell’Università di Las Palmas, al fine di fare ulteriore chiarezza in questo inaspettato episodio, hanno prelevato alcuni campioni dagli animali morti. L’Associazione ambientalista Bios Capoverde ha dichiarato di aver preso campioni da 50 delfini, mentre 4 esemplari sono stati congelati per poter effettuare ulteriori test di laboratorio.

Negli ultimi anni è stato lanciato un importante allarme al fine di proteggere i delfini e le balene dei nostri mari; tali mammiferi, infatti, sono sempre più in pericolo per svariati motivi: dalla pesca eccessiva al degrado ambientale, fino all’inquinamento delle acque. Dopo questo episodio, torna ancora più prepotente l’esigenza di prestare un soccorso al nostro pianeta.