Valeria Marini e il nuovo tormentone dell’estate "Me gusta la vida estrellada"

La Valeriona Nazionale non si è fatta pregare troppo e non ha resistito alla tentazione di lanciare la sua personalissima canzone dell’estate 2019. Nelle ultime 24 ore, infatti, la poliedrica Valeria Marini ha annunciato su Instagram che si sarebbe buttata nello sconfinato mare del mondo della musica.

È destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2019: stiamo parlando di “Me gusta la vida estrellada“, la nuova inaspettata hit musicale proposta da Valeria Marini. La sua sorprendente fatica discografica, che richiama alla mente le sonorità spagnoleggianti, in piena interazione con quelle del reggaeton, sta mettendo in luce tutte le doti canore della diva stellare.

I mesi estivi rappresentano il periodo ideale per lanciare nuove orecchiabili melodie, caratterizzate da sonorità leggere e martellanti, e il brano dell’esuberante showgirl sembra rientrare nei canoni. Sebbene sia stato pubblicato soltanto da poche ore sul popolare social network Instagram, “Me Gusta (La Vida Estrellada)” ha già ottenuto migliaia di views e condivisioni.

Un brano estivo particolarmente accattivante, corredato da un relativo videoclip in cui appaiono anche alcune immagini della stellare 52enne intenta ad immergersi nella Fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, a Roma. È ormai noto a tutti che la scelta di questa location, alcune settimane fa, aveva causato a Valeria Marini non poche problematiche e controversie con il Comune di Roma e la Polizia Municipale.



Sanzioni e divieti comunali a parte, il lancio del singolo della radiosa diva sta riscuotendo notevole curiosità tra gli utenti di Instagram. La creativa 52enne ha inoltre ideato una sorta di concorso online: una vera e propria sfida social denominata “Me gusta challenge“. Tale challenge consiste nel postare un proprio video di musica dance, utilizzando l’opportuno hashtag #megustachallenge. Sarà poi cura di Valeria Marini selezionare i migliori video e condividerli nelle proprie Instagram stories, per decretare in seguito il vincitore.