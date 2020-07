"Una voglia assurda", J-Ax chiarisce la frase riferita a Barbara D’Urso: "Non volevo essere polemico"

Barbara D’Urso è senz’altro una delle conduttrici più seguite ed anche più imitate del panorama televisivo italiano, tra i tanti che l’hanno parodiata o anche solo citata c’è anche J-Ax. Il rapper, il cui vero nome è Alessandro Aleotti, nel testo del brano “Una voglia assurda” ha citato la conduttrice ed il suo programma “Pomeriggio 5“.

Nello specifico la frase in questione recita: “E se in cielo vedo l’inviata di ‘Non è la D’Urso’ mi tiro giù il costume e le faccio l’elicottero”; il riferimento è ad un episodio avvenuto mesi fa, durante la quarantena, in cui appunto l’inviata di Barbara D’Urso ha inseguito, in elicottero, un corridore.

Adesso tra le pagine di “Tv Sorrisi e Canzoni” J-Ax ha chiarito il suo intento, ammettendo: “Barbara d’Urso finora non mi ha scritto! Non volevo essere polemico in realtà, io non guardo mai la televisione ma il video dell’inseguimento aereo visto a ‘Pomeriggio 5’ mi ha fatto pensare a come avrei reagito io se fossi stato inseguito dalle telecamere per aver violato la quarantena. La cito per ridere“.

Barbara D’Urso, infatti, per il momento è al centro di una diatriba con Naike Rivelli e quindi probabilmente non avrà dato molto peso alla frase del rapper, che appunto ha chiarito di non voler essere affatto polemico, ma di averla citata solo per ridere, e del resto non è stato certo l’unico a citarla.

Durante l’intervista l’artista, oltre a parlare della sua carriera di cantante, ha parlato anche di quella televisiva. In passato infatti è stato giudice nel talent di Rai 2 “The Voice”, mentre recentemente ha condotto, al fianco di Michelle Hunziker, “All toghether now“.

Sulla trasmissione di Canale 5 ha affermato che gli piacerebbe ripetere l’esperienza, perché è un talent atipico, al centro non ci sono le storie dei concorrenti e i loro drammi umani, ma è più simile ad un varietà e i concorrenti hanno voglia sì di vincere, ma soprattutto di divertirsi e per questo motivo si diverte anche lui.