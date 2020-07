Barbara D’Urso denuncia Naike Rivelli, Ornella Muti non ci sta: "I figli non si toccano"

La presunta rivalità tra Naike Rivelli e Barbara D’Urso non è di certo una novità. Il loro rapporto è diventato ancora più teso quando Naike ha svelato che la conduttrice di “Live – Non è la D’Urso” avrebbe un amante segreto negli studi di Cologno Monzese.

Questa notizia è però stata immediatamente smentita dalla diretta interessata, la quale ha dichiarato di essere pronta a esporre una denuncia nei confronti di Naike Rivelli. A quanto pare la D’Urso ha deciso di mantenere questa promessa, poiché l’ex concorrente di “Pechino Express” rivela di essere stata portata in tribunale dalla Barbarella.

La denuncia di Barbara D’Urso

Su Instagram, la Rivelli ammette di non essere molto felice della decisione presa dal volto Mediaset: “Vorrei che Barbara D’Urso la smettesse di parlare di me, ha parlato di me e della mia famiglia quando io non ci stavo per potermi difendere […] Adesso basta, basta diffide. Non si può dire che io mi faccia pubblicità con il suo nome, ho i social che sono seguiti da persone di tutto il mondo che non sanno nemmeno chi lei sia visto che molti non sono italiani”.

Ma i video girati dalla giovane ragazza nei confronti di Barbara D’Urso sono davvero tanti e i toni diventano sempre più accesi. Nel finale però arriva anche un video da parte della madre, Ornella Muti, che mette in dubbio la sua amicizia con la conduttrice: “Sono qui perché i figli non si toccano”. Queste clip sono diventate sin da subito virali sui social network e in tanti aspettato l’evoluzione della vicenda.

Fino a oggi Barbara D’Urso non ha ancora rilasciato nessun comunicato sulla presunta querela lanciata nei confronti di Naike Rivelli. Ma di certo, con il passare dei giorni, anche la “Dottoressa Giò” potrebbe fornire ulteriori motivazioni dietro a questa scelta.