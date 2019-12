Tiziano Ferro ritorna sulla polemica con Fedez

Continua la polemica, se pur involontaria, tra i due cantanti Tiziano Ferro e Fedez. Qualche settimana fa infatti, durante la presentazione del suo ultimo lavoro dal titolo “Accetto Miracoli“, Tiziano ha manifestato vivo disappunto per il testo di una canzone scritta dal rapper, marito di Chiara Ferragni, accusandolo di omofobia e per giunta bullismo.

Ovviamente la cosa non è passata inosservata, giungendo all’orecchio di Fedez; il ragazzo non ha indugiato oltre per rispondere alle accuse mosse dal cantante di Latina; infatti in un comunicato social si legge: “Mi fa strano rendere conto di una cosa che ho scritto dieci anni fa. Non ho mai pensato che quella canzone potesse aver offeso Tiziano“.

Inoltre Fedez si scusa apertamente con Tiziano, invitandolo anche a collaborare con lui, con la certezza che insieme potrebbero fare tante cose belle, anche in nome del bullismo. Ferro però non sembra aver raccolto di buon grado le scuse di Fedez, forse non sembrate pienamente sincere.

Ferro infatti, a tal proposito, pubblica uno stralcio dell’intervista tenuta da Vincenzo Mollica presso il “Il Corriere della Sera“, che sembra una vera e propria replica fatta al marito della Ferragni; si legge infatti in questo pezzo di intervista: “Il terreno su cui i bulli e gli odiatori trovano spazio è sempre lo stesso, le scuse sono sempre le stesse: ‘L’ho fatto tanto tempo fa’, ‘L’ha fatto anche lui’, ‘Ma stavo scherzando‘. Non va bene“.

Parole molto dure quelle di Tiziano, parole di un uomo che ha evidentemente subito tanto nella vita, dal bullismo agli attacchi sulla sua fisicità, sulla sua sessualità, divenendo una persona molto più consapevole ma allo stesso tempo più dura; l’artista infatti aggiunge a tal proposito di essere stufo di vedere ragazzini che si tolgono la vita a causa di comportamenti errati dai parte dei coetanei.