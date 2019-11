Tiziano Ferro attacca duramente Fedez: il rapper risponde

I cantanti Tiziano Ferro e Fedez sono due dei cantanti più amati, apprezzati e ammirati nel panorama canoro italiano. Tiziano Ferro presenta testi d’amore e profondi, Fedez è un rapper ed entrambi vantano una carriera di tutto rispetto che li ha portati e li porta ad essere seguiti, tanto che ogni loro concerto registra il sold out.

Fedez è molto seguito anche sui social, dove posta video e storie relative alla sua vita privata, e soprattutto anche grazie al suo matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni. Chiara e Fedez sono sposati da poco più di un anno e hanno un bambino, Leone. I “ferragnez“, come vengono denominati dai loro fan, sono sempre al centro del gossip.

Tiziano Ferro invece è più riservato, in passato ha fatto outing, ammettendo di essere omosessuale e di recente ha sposato Victor Allen, proprietario di un’agenzia di marketing. Proprio la sua omosessualità lo ha portato ad esporsi e intervenire, riferendosi probabilmente proprio a Fedez, difatti Ferro si è sfogato ma senza fare nomi.

Durante la conferenza stampa per l’uscita del suo ultimo lavoro, “Accettano miracoli“, Tiziano ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Riferendosi ad alcuni suoi colleghi dei quali non ha apprezzato il comportamento, ha asserito: “Mi spiace solo che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro sulla mia omosessualità, si tratta di un atto di bullismo. Il bullismo viene anche da chi scrive canzoni. Serve una legge contro l’odio perchè le parole sono importanti“.

In molti hanno intuito che la stoccata fosse proprio ad indirizzo di Fedez, e a chi ha chiesto a Ferro se fosse proprio lui la persona in questione, Tiziano ha risposto: “Uno dei dai, dai…“. Ma perchè in molti hanno pensato che il cantante si riferisse proprio al suo collega? Il motivo sembrerebbe essere legato al brano di Fedez, dal titolo: “Tutto il contrario“.

Il testo fa chiaramente riferimento a Tiziano e alla sua omosessualità, difatti più volte viene citato il suo nome. Ecco che però quanto asserito dal cantante di Latina in conferenza stampa non è passato inosservato alle orecchie di Fedez, il quale è personalmente intervenuto attraverso delle Instagram stories, con l’intento di controbattere a Ferro.

Fedez ha dichiarato: “Sembrerebbe che in una conferenza stampa, Tiziano Ferro mi abbia accusato di omofobia e bullismo facendo riferimento ad un testo che ho scritto dieci anni fa. Mi stupisce un pochino il tempismo di questa dichiarazione“. Insomma il botta e risposta tra i due è avvenuto, con Tiziano che ha detto la sua e Fedez che gli ha risposto. Chissà se la faccenda terminerà qui oppure continuerà ancora.