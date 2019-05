Tiziano Ferro e Cesare Cremonini annunciano i loro rispettivi tour negli stadi

L’estate 2019 non è ancora iniziata ma già due giganti della musica italiana hanno mandato in tilt i loro fans con un annuncio riguardante il loro ritorno in concerto negli stadi italiani nel corso della prossima estate. Si tratta di Tiziano Ferro e Cesare Cremonini, che il 16 maggio hanno annunciato sui social i loro prossimi tour.

Tiziano Ferro ha già annunciato l’uscita del suo nuovo singolo il prossimo 31 maggio e quella del nuovo album “Accetto Miracoli” il prossimo 22 novembre. Mentre i fans contano i giorni che li separano da queste date, ecco che l’amatissimo artista di Latina ha annunciato anche il suo prossimo tour negli stadi.

Ferro ci ha ormai preso gusto a riempire gli stadi italiani, già il tour legato al suo ultimo disco “Il mestiere della vita” si svolse esclusivamente negli stadi di tutta Italia. Anche questa volta i fans di Tiziano avranno modo di assistere ai suoi concerti negli stadi d’Italia (isole comprese, come ha volutamente specificato l’artista).

Pochi i dettagli emersi durante la sua prima diretta Instagram, avvenuta il 16 maggio, se non queste due date certe: 31 maggio 2020 a Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil, e 16 luglio 2020 a Roma, Stadio Olimpico. Prevista anche una data a Napoli, per la prima volta, allo Stadio San Paolo. Ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi giorni.

Ancora più enigmatico Cesare Cremonini, che ha annunciato una serie di date negli stadi la prossima estate, senza però parlare del suo ritono discografico (che sicuramente avverrà prima dell’inizio del tour). L’artista bolognese terrà 7 concerti negli stadi italiani la prossima estate.

Nessuna data annunciata ma solo le città coinvolte, che sono: Lignano Sabbiadoro, Milano, Torino, Padova, Roma, Firenze e Bari. Ulteriori dettagli arriveranno il prossimo 26 maggio, quando probabilmente saranno svelate le date e l’inizio della prevendita. Hanno deciso di giocare con largo anticipo i due big della musica italiana. I loro fans possono già prepararsi alla caccia al biglietto e ad una attesa lunga oltre un anno.