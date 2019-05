Tiziano Ferro annuncia il nuovo singolo, in attesa dell’album in uscita a novembre

Tiziano Ferro, cantane di Latina, da un po’ di tempo scomparso dalle scene musicali per preparare il suo nuovo album, sta seminando, grazie ai post e alle stories su Instagram degli indizi riguardo le tracce del nuovo lavoro discografico dal titolo “Accetto miracoli“. Uno dei singoli esce, infatti, il 31 maggio e si intitola “Buona (cattiva) sorte“.

Su Instagram il cantante ha dato parecchi indizi riguardo le tracce dell’album con alcune frasi estrapolate dai singoli e dai titoli dei nuovi brani. Il nuovo singolo, in uscita il 31 maggio, dal titolo “Buona (cattiva) sorte” anticipa l’album che esce il 22 novembre, un periodo che Ferro ama particolarmente. Il singolo sarà presente non solo in tutte le piattaforme digitali, ma anche in vinile 45 giri numerato.

“Buona (cattiva) sorte” è accompagnato dalla seguente nota di pubblicazione: “In Buona (Cattiva) Sorte la voce e la melodia di Tiziano si fondono con gli interventi vocali e l’inconfondibile stile di Timbaland. Il brano rappresenta la perfetta unione tra la scrittura di Ferro e il beat del producer americano, è una hit soulful che non ha confini geografici né di genere”. A questo brano, come a tutto il disco, ha collaborato Timbaland, un nome molto noto nell’industria musicale, in quanto ha lavorato con Justin Timberlake, Madonna e tantissimi altri.

Per Tiziano Ferro questo singolo è importantissimo in quanto, a detta dello stesso cantante, rappresenta la sua rinascita. Una canzone che è ottimista, guarda al futuro, senza pensare al passato e a quanto successo. Un singolo che apre ad un album diverso, una nuova epoca, una nuova pagina della sua vita, più originale e fresca. “Accetto miracoli”, il brano che porta il titolo dell’album, è stato scritto, tra gli altri, da Giordana Angi, semifinalista di “Amici” e da Emanuela Dabbono.

Sempre su Instagram, Tiziano ha svelato anche i titoli di tutte le tracce dell’album: “Accetto Miracoli”, “Vai ad amarti”, “Amici per errore”, “Seconda pelle”, “Balla per me”, “In mezzo a questo inverno”, “Come farebbe un uomo”, “Un Uomo Pop”, “Il destino di chi visse per amare”, “Casa a Natale”, “Le 3 parole sono 2” e “Buona (Cattiva) Sorte”.