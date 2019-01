Sorpresa allo show di Lady Gaga: Bradley Cooper sul palco, il duetto infiamma il pubblico

Sorprese ed emozioni sul palco dello show di Lady Gaga al Park Theater di Las Vegas, dove la popstar sta tenendo una serie di concerti iniziati il 28 dicembre scorso. Sul palco si presenta l’amico Bradley Cooper per un duetto improvvisato.

Prima di sedersi e dare il via al duetto, una scena che ha conquistato tutti: la popstar aiuta l’attore a sistemarsi gli auricolari: “Jackson non li ha mai usati”, scherza Cooper prima di ricevere un bacio sulla guancia e iniziare a cantare.

Gaga è ai suoi piedi incapace di staccare gli occhi da lui. E i fan non riescono a staccare gli occhi dai due. Gaga e Cooper, protagonisti del film “A Star is Born”, diretto dallo stesso Cooper e candidato a 8 premi Oscar, hanno duettato proprio sulla canzone tratta dalla pellicola – “Shallow” – in corsa per il premio di Miglior canzone originale.

Nella pellicola, Cooper interpreta Jackson Maine, musicista di successo che si sta però avviando sul viale del tramonto che scopre, e si innamora della squattrinata artista Ally. Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante, fino a quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico.

Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

Il loro è il numero di chiusura di una serata entusiasmante.

Nessuno aveva sospettato niente. L’ovazione finale è quella delle migliori occasioni e Bradley si dispone insieme a Gaga e ai ballerini dello show per i saluti finali: “Bradley, grazie”, gli sussurra Gaga prima che l’attore lanci il suo cappellino da baseball fra la folla in visibilio che ora attende una nuova performance dei due, con molta probabilità sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles il prossimo 24 febbraio.