Pooh, nuovo lutto per la famiglia di Stefano D’Orazio

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Come si suol dire in questi casi, piove sul bagnato. Tiziana Giardoni, la moglie di D'Orazio, non solo deve affrontare il lutto della perdita del marito, ma anche quella di suo papà. Un dolore nel dolore che non accenna a placarsi per questa donna. Da lassù avrà sicuramente due angeli che la supporteranno senza dimenticare l'affetto e la vicinanza enorme dei Pooh, che sicuramente non l'abbandoneranno, come ha scritto lo stesso Roby Facchinetti sui social.