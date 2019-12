Placido Domingo sulle accuse per molestie: “Mi hanno già processato, giudicato e condannato”

Dopo le infamanti accuse per le presunte molestie sessuali, Placido Domingo ha voluto rispondere alla domande poste dai giornalisti del sito spagnolo El Confidential, desiderosi di conoscere quale fosse la sua versione dei fatti. La vicenda che lo ha travolto è scoppiata alcuni mesi fa, quando alcune cantanti e ballerine lo hanno accusato di comportamenti inappropriati. Da quel momento, la sua reputazione di tenore più famoso al mondo, è stata inevitabilmente compromessa.

I baci forzati, i contatti indesiderati e gli ostacoli nelle carriere delle donne che non cedevano alle sue avances, hanno riempito le pagine dei giornali, indignando l’opinione pubblica. Lo scandalo che ne è scaturito, ha costretto la direzione della Los Angeles Opera ad annullare il suo concerto previsto il prossimo anno alle Olimpiadi di Tokyo. Anche altri teatri statunitensi hanno immediatamente troncato qualsiasi rapporto con il direttore d’orchestra di origini iberiche, mentre in Europa ha continuato ad esibirsi, venendo non solo acclamato in Svizzera e in Austria, ma addirittura difeso da un collega come Andrea Bocelli.

Ribadendo che in Europa continua per fortuna a prevalere la presunzione di innocenza, Placido Domingo ha voluto far presente che i mesi che sta vivendo sono i più difficili della sua vita. “Mi hanno già processato, giudicato e condannato in anticipo” ha dichiarato esternando tutta la sua frustrazione per una situazione dalla quale è sempre più difficile venirne fuori. Ma pur essendo un incubo che gli ha sconvolto la vita, il 78enne ha fortunatamente potuto contare sulla famiglia e sull’affetto di tanti amici, colleghi e soprattutto del pubblico.

Ad ogni modo, nonostante sia finito nell’occhio del ciclone, confida che la verità possa venire finalmente a galla, mettendo fine a questa gogna mediatica che non accenna a placarsi. Anche perché si è convinto del fatto che la sua “cultura del piropo”, la galanteria tipica di alcuni paesi dell’area mediterranea che contraddistingue anche il caloroso modo di porsi degli spagnoli, possa essere stata fraintesa.

“Sono stato galante, ma sempre entro i limiti dell’onorabilità, del rispetto e della sensibilità. Se in passato questi comportamenti potevano essere considerati complimenti o gesti di galanteria, oggi sono percepiti in modo molto diverso” ha precisato il tenore che altresì smentito di aver ricattato, troncato, danneggiato o di aver promesso dei ruoli importanti in cambio di favori.