Nek torna con un nuovo album e un live senza pubblico

Durante l’ultima tappa del suo ultimo tour, lo scorso 23 gennaio al Teatroteam di Bari, aveva annunciato ai suoi fan un ritorno prima dell’estate e, nonostante l’emergenza coronavirus, Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, ha mantenuto la promessa.

Dopo l’anticipazione con il singolo Perdonare, pubblicato in pieno lockdown, e il relativo video completamente girato in casa, grazie anche ai contributi inviati dai suoi fan, esce Il mio gioco preferito – parte seconda, il diciottesimo album di Nek, nel giorno in cui ricorre l’anniversario di matrimonio con la moglie Patrizia.

Una pubblicazione anticipata da un live, senza pubblico, in Piazza della Rosa davanti al Palazzo Ducale della sua Sassuolo. Una performance a sorpresa, che il cantautore ha voluto fare per dare un segnale di ripartenza per sé stesso e per tutto il suo staff. Un concerto di circa un’ora, “a porte chiuse”, con la mancanza del calore del pubblico, che per il momento deve accontentarsi di uno schermo di un computer o di un televisore.

Durante la presentazione di questo nuovo disco, che ha richiesto otto mesi di lavoro, Nek ha rivelato il motivo per cui ha deciso comunque di andare avanti con la pubblicazione, nonostante il momento e le restrizioni relative agli eventi musicali. “Sono un uomo di passione, chiedere di fermarmi sarebbe stato come togliermi l’ossigeno, per me è importante continuare a fare musica perché mi tiene vivo”, le parole del cantautore emiliano, che nei prossimi giorni incontrerà i suoi fan in una serie di eventi online, il 4, 8 e 9 giugno, durante i quali racconterà il suo album e interagirà con il pubblico.

Proprio il contatto con il pubblico è quello che mancherà a Nek nei prossimi mesi, ma il cantautore non lascia nulla di intentato e valuterà qualsiasi proposta, in sostituzione della tour­née europea, che sarebbe dovuta partire a breve: “Vedremo in seguito le alternative e valuteremo qua­li possono essere percorribili, di certo saremo i primi a ripartire, per rispetto al pubblico”.

Dieci le tracce presenti ne Il mio gioco preferito – parte seconda: Perdonare, Ssshh!!!, Imperfetta così, Una canzone senza nome, E sarà bellissimo, Amarsi piano, Le montagne, A mani nude, Allora sì e E da qui (Family Version) cantata con le figlie Beatrice e Martina.