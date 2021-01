Michele Bravi torna con un nuovo album dopo anni tormentati

La storia del cantante Michele Bravi è tristemente nota: dopo la vittoria del talent “X-Factor” e mentre si faceva strada nel mondo della musica, dove aveva raggiunto l’ambito traguardo del disco d’oro con l’album “Anime di carta” si trovò nel 2018 ad impattare con la sua auto contro una moto guidata da una donna che purtroppo morì.

Da quel momento per il ragazzo iniziò un incubo che lo ha bloccato a lungo tanto che racconta: “Non riuscivo a cantare e a parlare“. Dopo anni decisamente difficili a seguito di questa tragica fatalità che gli ha cambiato la vita, la solitudine ed il silenzio hanno assunto per Bravi nuovi contorni ed oggi racconta in musica come ha imparato a convivere con il dolore.

Questo è un progetto che nasce dalla solitudine più grande che abbia mai conosciuto dopo l’incontro con un amico scrittore che gli suggerisce che la musica non salva, ma aiuta a disegnare il labirinto. A disegnare il labirinto Bravi ci prova con questo album di ritorno “La geografia del buio”, un concept album che attraversa quel buio e scopre un modo per abitare, per vivere il dolore.

Il buio, dice il cantante, è una condizione. Una casa buia rimane una casa e, come tale, può essere arredata. Quasi a conferma di ciò, tutto è stato scritto, cantato e arrangiato nel salotto di casa. E allora, non appesantire il dolore con altro dolore ma arricchirlo d’amore perchè, aggiunge, il sentimento d’amore è l’unica possibilità per orientarsi tra le ferite intime e private ma anche, in genere, nel dolore del mondo.

L’amore non è solo un atto privato individuale ma chi ama, se ne ha voglia, deve poter condividere la forza propulsiva del proprio amore senza timori o paure, ma in totlae libertà. Questo è il messaggio di Michele Bravi, contenuto in questo nuovo album,