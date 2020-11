Michael Jackson, la figlia Paris pubblica il suo primo album

Paris Michael Katherine Jackson, cantante e modella classe 1998, figlia d’arte di Michael Jackson, ha deciso di seguire le orme del leggendario padre nel mondo della musica e ha appena debuttato, dopo lo scioglimento del duo acustico The Soundflowers, con il suo primo album solista, intitolato “Wilted“. Il suo primo lavoro discografico, uscito lo scorso 13 novembre, è anticipato dal singolo “Let Down“, che parla di un amore finito, quello con l’ormai ex Gabriel Glenn, l’altro componente del duo The Soundflowers.

“Questa canzone significa molto per me perché anche se è una piccola parte in una storia molto più ampia, ci ho riversato il mio cuore e la mia anima“, ha dichiarato Paris, in un chiaro riferimento alla rottura, dopo una storia durata quasi due anni, con Gabriel Glenn. Lo scorso 23 giugno la band ha pubblicato un disco dal semplice titolo “The Soundflowers”, composto da 5 tracce e che ha ottenuto un discreto successo.

L’uscita del disco è stata accompagnata dal documentario “Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Glenn”, trasmesso da Facebook Watch a partire dal 30 giugno, che racconta i retroscena della band e le loro vite private, rivelando anche alcuni tristi e dramamtici episodi, come l’autolesionismo e il tentato suicidio di Paris – successivamente smentito dalla stessa giovane – la quale oggi, però, si definisce una donna più matura, forte, pronta ad affrontare gli ostacoli che la vita le presenta.

Questo primo album solista di Paris contiene 11 tracce e vuole essere un racconto riguardante le fasi attraversate dopo la fine della storia con il suo ex fidanzato; può essere interpretato come un processo di guarigione attraverso diversi sentimenti, quali il dolore, la rabbia, il rifiuto, sino all’ultimo brano che chiude la tracklist, dal titolo “Another Spring”, titolo emblematico che vuole rendere l’idea di una nuova rinascita.

Il singolo che anticipa il nuovo album, “Let Down”, è un brano caratterizzato da tinte indie-folk e il relativo videoclip ricorda un po’ il celebre “Thriller” che, all’epoca, lanciò nell’Olimpo delle star il noto padre della giovane, da lei ricordato come “il miglior padre che si possa mai immaginare“. Il video è infatti caratterizzato da un’atmosfera oscura, da un sognante romanticismo gotico con un tocco malvagio.