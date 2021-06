“Mi gira la testa” é il nuovo singolo di Patrizio Santo

Disponibile in tutti i digital store già da venerdì 21 maggio, “Mi gira la testa” il nuovo singolo del cantautore pop Patrizio Santo sta riscuotendo un discreto successo su Tik Tok, social di punta per la musica. Sono centinaia i video di coreografie su questo brano arrivati da tutta Italia, un brano che rapisce al primo ascolto.

Un sound originale prodotto insieme a Piero Garone, pubblicato dell’etichetta discografica Garone Records. I due giá in passato hanno collaborato nella realizzazione di diversi brani, tra cui “Bon voyage” e “Nell’universo (perché ci sonò già stato)”, brani cantati da Patrizio.

Patrizio Santo dice: “Ho scritto questo brano ricordando notti brave ed avventure vissute durante la mia adolescenza nel quartiere dove sono nato, (Rancitelli) a Pescara. In periferia si respira aria di libertà, musica a tutto volume dai balconi, ci si accontenta di poco e si preferisce sognare, perché fuori la porta di casa ci sono solo incertezza, paure e strade sbagliate. Qui la linea immaginaria che divide il bene dal male e così sottile, che praticamente non esiste”.

L’artista torna con un nuovo stile, musica pop con influenze orientali, ingredienti tipici di una hit estiva. Fatti trasportare anche tu da “Mi gira la testa”.

Patrizio in questi anni ha collezionato diversi successi, tra cui collaborazioni con artisti ed autori, due presenza dei 60 scelti per i giovani di Sanremo, due partecipazione al Deejay on stage di Radio Deejay, tour “Non ci ferma nessuno” in tutta Italia con Luca Abete (inviato di Striscia la Notizia), in veste di autore e cantante, da questo progetto é nato un singolo “Non ci ferma nessuno” feat Luca Abete”.