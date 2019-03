"Non ci ferma nessuno", parola di Patrizio Santo e Luca Abete

Patrizio Santo è stato coinvolto in una bella iniziativa. È lui infatti a cantare, con il featuring di Luca Abete, la canzone che farà da colonna sonora alla quinta edizione di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale ideata e promossa dal celebre inviato di Striscia la Notizia. Una bella iniziativa indirizzata ai giovani, che ha lo scopo di motivarli ad affrontare la vita in modo positivo.

#NonCiFermaNessuno è un format unico nel suo genere: Luca Abete, utilizzando un approccio innovativo e basato sul dialogo, tiene incontri nelle Università, nelle scuole, nei teatri e in eventi di aggregazione giovanile. Il brano, che porta lo stesso titolo ovvero “Non ci ferma nessuno“, non poteva che abbracciarne la filosofia, arricchendola con un bel ritmo travolgente. La canzone, uscita il 1° marzo per OndeSonore Records, è firmata dagli stessi Patrizio Santo e Luca Abete, insieme a Francesco Altobelli e Andrea Gallo.

“Questa campagna sociale non poteva che affidarsi a dei linguaggi vicini al mondo dei ragazzi. Per la quinta edizione ci siamo voluti regalare questa grande novità: una canzone che ripropone nel testo il significato, l’essenza e la sostanza del tour, trasformata in musica perché rappresenta uno dei linguaggi più vicini al target di riferimento“, spiega Luca Abete.

Patrizio Santo, invece, ha dichiarato che è stato un grande onore per lui partecipare a questo progetto e che ritiene molto importante lanciare messaggi positivi ed invogliare le persone ad inseguire i propri obiettivi, con passione e determinazione e, soprattutto, a non arrendersi mai.

Il tour della quinta edizione di #NonCiFermaNessuno è partito lunedì 4 marzo dall’Università di Bicocca di Milano. Presente anche Patrizio Santo, che ha avuto modo di esibirsi dal vivo con Luca Abete, ricevendo una vera ovazione dal pubblico di studenti presenti. La prossima tappa in cui ritroveremo Patrizio e Luca insieme sarà il 14 marzo a Pescara, presso l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio.