Max Pezzali, uscito su YouTube il singolo "Siamo quel che siamo"

Nei giorni scorsi abbiamo potuto ascoltare il brano “Siamo quel che siamo” nello spot dei biscotti Ringo. Questo brano nasce come progetto promosso dall’azienda chiamata “Insieme si vince”, in cui due generazioni si confrontano e si influenzano tra di loro, per dare vita a singoli inediti che raccontano la loro contaminazione artistica.

Fino a questo momento, oltre alla collaborazione tra Max Pezzali e Gionny Scandal, hanno contribuito al progetto Raf, Nek e Roshelle. Non va escluso comunque che nei prossimi giorni possano uscire altre canzoni pubblicizzate da Ringo. Il brano di Pezzali vede la partecipazione del rapper/produttore discografico Gionny Scandal, che ha scritto il solo testo della parte che interpreta, mentre il resto del testo è stato scritto dal cantante pavese.

Dopo averla potuta ascoltare varie volte guardando la televisione negli ultimi giorni, Max Pezzali, insieme al rapper Gionny Scandal, ha deciso di fare uscire il video compelto del brano che, come già rivelato dall’ex componente degli 883, farà parte del suo prossimo album in uscita per il 2020.

La canzone ed il video vengono descritti proprio dal cantante nella descrizione di YouTube: “Questo friendly-video di ‘Siamo quel che siamo’ è stato realizzato con le immagini girate durante la registrazione in studio del pezzo scelto dai #Ringo per il progetto crossmediale “Insieme si vince”, un format basato sui valori dell’amicizia e del gioco di squadra”.

Max Pezzali sta godendo di un periodo molto importante. Dopo il grande successo registrato da “In questa città”, con il quale ha raggiunto le prime posizioni di “Spotify”, “Itunes” e “Amazon Music”, alle 11:00 del 29 novembre ha aperto le prevendite anche per l’evento “San Siro canta Max“ del 10 luglio 2020. Si tratta del suo esordio in questo stadio dopo quasi trent’anni di carriera da cantante.