Max Pezzali, il 30 ottobre uscirà il nuovo album "Qualcosa di nuovo"

L’artista Max Pezzali ha annunciato per la prima volta l’uscita dell’album nel 2019, insieme all’evento “San Siro canta Max” ove si doveva esibire per la prima volta nel famoso stadio ubicato a Milano. A causa del Covid-19 ha dovuto giocoforza rinviare l’evento tanto atteso dai suoi fan, rinviando anche l’uscita dell’album a data da destinarsi.

Nelle varie interviste dichiara che in questo periodo ha lavorato nuovamente sulle tracce per essere pronto all’uscita del nuovo album. Con una diretta via YouTube, fatta in collaborazione con Marco Montemagno, Pezzali svela per la prima volta che il disco, composto solamente da inediti, è in uscita per il mese di ottobre.

Con un video pubblicato nella giornata di ieri sui propri canali social, Max Pezzali ha promesso ai suoi fan delle novità: “Per il 30 ottobre sto pensando a qualcosa di nuovo”, mentre in didascalia ha scritto: “Domani alle 14.00 vi svelo… Qualcosa di nuovo!”. Il post su Instagram non si è fatto attendere.

Pezzali alle ore 14:00 ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, in vendita dal 30 ottobre sugli store online e nei negozi fisici: “Finchè riusciamo a intravedere qualcosa di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazione sentimentali come nella vita, possiamo dre di essere vivi, anche in un tempo difficile come quello che stiamo attraversando”. L’omonimo singolo, come annunciato nello stesso post, uscirà negli store online nella giornata di venerdì 16 ottobre.

Nel post viene svelata probabilmente anche la cover del suo nuovo album, dove si intravede il viso di Max Pezzali. I brani contenuti nel disco non sono ancora stati svelati, ma ci dovrebbero essere tutte le canzoni fatte uscire dal cantante pavese in questo periodo: “Welcome to Miami (South Beach)”, “In Questa Città”, “Siamo quel che siamo”, “Sembro Matto” e “Qualcosa di nuovo”.