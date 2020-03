"Gange", il significato del nuovo brano di Francesca Michielin e Shiva

Nella giornata di ieri è uscito “Feat”, il nuovo lavoro discografico di Francesca Michielin, che contiene numerose collaborazioni con altri cantanti italiani. L’album, composto da 11 brani è stato descritto come qualcosa di nuovo, che va a cambiare il pensiero musicale che siamo abituati ad avere sull’artista.

Ogni singolo è stato eseguito con cantanti di spessore: Maneskin in “Stato di natura”, Fabri Fibra in “Monolocale”, Gemitaiz in “Sposerò un albero”, Elisa & Dardust in “Yo no tengo nada”, Coma Cose in “Riserva Naturale”, Takagi&Ketra e Fred De Palma in “Acqua e Sapone”, Max Gazzè in “La vie ensemble”, Carl Brave in “Star Trek”, Charlie Charles in “Cheyenne”, Giorgio Poi in “Leoni” ed infine Shiva in “Gange”.

Quest’ultimo è stato pubblicato nelle principali piattaforme musicali il 21 febbraio ed ha ottenuto un grande riscontro dai fan della cantante veneta. Il brano Gange parla di un tema comune, ma ha un significato particolare: si parla infatti di amore, anzi, delle “scottature” che si possono prendere in amore, quando ci si innamora follemente ma poi finisce tutto per la volontà di uno dei due.

Con questo brano Francesca Michielin racconta infatti che nonostante la consapevolezza che potrebbe arrivare l’ennesimo colpo duro, c’è sempre la speranza di far vincere la paura di rimanere scottati. Anche il sound del brano aiuta a far passare questo messaggio: il featuring con il rapper Shiva ha un set elettronico ma allo stesso tempo vintage che crea il giusto binomio per dare vita ad un singolo da ballare.

Il titolo invece deriva dal nome di uno dei più grandi fiumi del subcontinente indiano, che va dall’India al Bangladesh: il Gange è infatti lungo 2510 km e, secondo gli indù, è un fiume sacro. Non a caso nella canzone la Michielin cita il fiume nella frase “Piove e vorrei lavare via tutto come dentro il Gange“: nella religione degli indù c’è la convinzione infatti che effettuando il bagno nel Gange in alcune particolari occasioni si ottenga il perdono per i peccati commessi e si possa raggiungere la salvezza.