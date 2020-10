"Famoso", il nuovo album di Sfera Ebbasta

Alle 14:00 del 13 ottobre Sfera Ebbasta ha lanciato sui suoi social la notizia che molti stavano aspettando da tempo: il suo nuovo album è pronto ed uscirà il 20 novembre 2020. L’artista, che aveva recentemente annunciato l’uscita del nuovo album, lo ha presentato tramite delle storie ed un post su Instagram. Il titolo dell’album è “Famoso“, è gia preordinabile su Amazon ed è disponibile in diverse confezioni: cd autografato, cd deluxe, vinile autografato e super deluxe box autografato.

Sfera ha anche svelato la tracklist con i relativi featuring contenuti nell’album: Bottiglia privè (prod. Charlie Charles), Abracadabra feat. Future (prod. Junior K), Baby feat J Balvin (prod. Sky Rompiendo), Macarena feat Offset (prod. London On De Track), Holliwood (prod. Diplo), Tik Tok feat Marracash e Guè Pequeno (prod. Drillionaire), Male (prod. Drillionaire), Giovani Re (prod. Junior K), Gelosi (prod. Junior K), 6 AM (prod Junior K), Sc’am Alaikum feat 7ARI e Steve Aoki (prod. Steve Aoki), Gangang feat Lil Mosey (prd. Drillionaire), S€ Freestyle (prod. S€).

Un album davvero ricco di titoli (ben 13 canzoni) quindi quello dell’artista di Cinisello, ricco di featuring ma soprattutto con tante collaborazioni internazionali e con nomi che dall’altra parte del mondo hanno un pubblico davvero numeroso, come l’ormai famosissimo J Balvin, conosciuto in tutto il mondo, con cui Sfera aveva gia collaborato, o anche Steve Aoki, che è un altro colosso della musica mondiale, Offset, noto trapper americano ed infine il giovanissimo Lil Mosey, classe 2002, che nonostante la giovane età vanta già 4 milioni di followers su Instagram e svariati milioni di ascolti su Spotify.

All’appello manca solo una collaborazione, quella in cui tutti speravano, perchè avrebbe portato Sfera Ebbasta ai vertici della musica mondiale. Stiamo parlando del singolo di cui si era tanto parlato insieme a Drake; quando non si conoscevano ancora i dettagli riguardanti il nuovo album, infatti, si sperava che l’artista americano potesse figurare, ma purtroppo non è così.

A due anni dall’uscita dell’ultimo album di Sfera, dal titolo “Rockstar“, uscito appunto nel 2018, possiamo comunque affermare che il nuovo album probabilmente non deluderà i fan, considerando i diversi artisti noti che figurano all’interno. Certo è che finalmente la lunga attesa dei numerosi followers del noto trapper è giunta a termine.