Sfera Ebbasta, in arrivo il nuovo album

L’ultimo album pubblicato da Sfera Ebbasta risale all’ormai lontano gennaio 2018; nel mentre l’artista ha fatto uscire qualche pezzo nuovo, ma si è fatto sentire soprattutto in numerosi featuring che hanno raggiunto traguardi incredibili, ma che sicuramente non hanno placato la voglia dei suoi fan di sentire altri pezzi inediti dell’artista.

Proprio nel 2018 con l’album “Rockstar” Sfera ha raggiunto la vetta tra gli artisti italiani, ma ha sempre affermato che ciò non è abbastanza; infatti l’artista, fin dagli inizi della sua carriera, si è imposto l’obbiettivo di espandere il suo pubblico a livello mondiale, cercando di coinvolgere molti artisti dell’altra parte del mondo come Quavo, Rich The Kid, Lil Baby ed il famosissimo J Balvin.

Da un po’ di tempo ormai si parla del prossimo album che l’artista di Cinisello farà uscire e ci si chiede inoltre quali artisti internazionali ci saranno a cantare con Sfera. Riguardo alla domanda dei possibili featuring si è spesso parlato di una possibile presenza di Drake; questo sarebbe davvero un traguardo importante per Sfera, visto che l’artista americano puo’ essere considerato come uno dei migliori cinque artisti del momento nel mondo.

Riguardo a ciò, però, non si ha ancora alcun tipo di conferma e quindi non sappiamo quanto sia possibile questa collaborazione. Per quanto concerne l’uscita del nuovo album possiamo invece affermare che molto probabilmente ci siamo quasi, infatti da una settimana Milano è tappezzata da poster raffiguranti Sfera, il suo logo ed i suoi gioielli.

L’artista ha inoltre mandato molti messaggi sui suoi social: prima ha cambiato l’immagine del profilo mettendone una che raffigura uno dei tanti poster apparsi per la città, poi ha postato una foto scrivendo: “Sta per succedere qualcosa” ed infine, proprio pochi giorni fa, ne ha postata un’altra taggando il suo producer Charlie Charles e scivendo: “Direi che è l’ora“. Non ci resta che aspettare questo album tanto atteso.