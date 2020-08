Emma Marrone: “Sono guarita, ho sconfitto la malattia”

Dopo dodici anni Emma Marrone finalmente può tirare un sospiro di sollievo e annunciare la sua vittoria nei confronti del cancro. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, raccontando i particolari della telefonata del medico, che nel giro di pochi secondi l’ha portata dallo sconforto alla felicità o come meglio ha spiegato lei: “in quell’istante sono morta e risorta”.

Agli inizi di agosto la cantante ha ricevuto una telefonata dal suo medico e il primo pensiero è stato che fossero cattive notizie. “Quando ha squillato il telefono, ho visto che era il mio medico e ho pensato: Ci risiamo”, le parole di Emma, che temeva di dover ricominciare nuovamente con le terapie.

E invece la bella sorpresa, il medico l’aveva chiamata per dirle che in base agli ultimi esami, era uscita definitivamente dalla malattia, proprio qualche settimana prima dell’uscita del suo nuovo singolo Latina, in radio da oggi 28 agosto.

La diagnosi di cancro all’utero e alle ovaie era arrivata quando Emma aveva 24 anni e faceva la commessa a Lecce. Nonostante la malattia, dopo il primo intervento chirurgico, si presentò ai provini di Amici, talent che vinse nel 2009, iniziando così la sua carriera musicale, che la portò anche al Festival di Sanremo dove ottenne il secondo posto del 2011 con i Modà e la vittoria l’anno successivo con il brano Non è l’inferno.

Nel corso degli anni Emma non si è mai fermata, nonostante i frequenti controlli medici, e ha cercato, con la sua testimonianza, di sensibilizzare i giovani a “Non vergognarsi di andare dal medico”. A settembre dello scorso anno l’incubo era ritornato, Emma lo annunciò su instagram: “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”. Con la sua solita forza aveva però già tranquillizzato i suoi fan: “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”.

Sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, Emma utilizzò di nuovo instagram per tranquillizzare i suoi fan sulla riuscita dell’operazione, postando la foto del suo braccialetto ospedaliero e scrisse: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”.

E se non fosse stato per il Covid, l’avremmo rivista già esibirsi il 25 maggio all’Arena di Verona in un concerto sold out, per festeggiare il suo 36esimo compleanno e, che, a causa della pandemia è stato posticipato al prossimo anno.