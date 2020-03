Emergenza coronavirus: i Modà rimandano il loro tour. Ecco le nuove date

Gli effetti dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus colpisce anche il mondo della musica. Dopo il rinvio a data da destinarsi dell’intero tour di Giusy Ferreri, che sarebbe dovuto partire il 3 marzo, e lo spostamento di alcune date dei concerti di Raf e Tozzi, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, la Friends & Partners è costretta a rimandare anche il tour dei Modà, che sarebbe partito il 6 marzo da Catania.

La decisione di spostare il Testa o Croce tour al prossimo autunno, è stata presa alla luce delle recenti disposizioni governative, che hanno vietato o limitato gli spettacoli in alcune regioni. Le date del tour sono state tutte riprogrammate, ad eccezione della data di Genova, prevista per il 24 marzo al RDS Stadium, che è stata annullata. Per questa data è possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati entro il 27 marzo. Resta confermata, per il 2 maggio, la data speciale all’Arena di Verona.

Di seguito il dettaglio dei concerti posticipati con le nuove date:

2 ottobre 2020 Catania – PalaCatania (recupero del concerto previsto il 6 marzo)

3 ottobre 2020 Catania – PalaCatania (recupero del concerto previsto il 7 marzo)

6 ottobre 2020 Reggio Calabria – Palacalafiore (recupero del concerto previsto il 17 marzo)

9 ottobre 2020 Bari – Palaflorio (recupero del concerto previsto il 13 marzo)

10 ottobre 2020 Bari – Palaflorio (recupero del concerto previsto il 14 marzo)

13 ottobre 2020 Eboli (SA) – PalaSele (recupero del concerto previsto il 10 marzo)

12 dicembre 2020 Roma – Palazzo dello sport (recupero del concerto previsto il 20 marzo)

18 dicembre 2020 Assago (MI) – Mediolanum Forum (recupero del concerto previsto il 28 marzo)

19 dicembre 2020 Assago (MI) – Mediolanum Forum (recupero del concerto previsto il 29 marzo)

Tutti i biglietti acquistati restano validi per le nuove date, mentre non è possibile chiedere il rimborso, ad esclusione della data annullata del concerto inizialmente previsto a Genova.