Eliana Michelazzo pubblica il suo primo singolo dedicato a Simone Coppi

La vicenda tra Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo ha avuto già una canzone. Infatti l’ex primadonna del Bagaglino, nella giornata del 15 novembre, pubblica sugli store musicali il brano “Corazòn de Vacaciones” cantato insieme a Jay P dedicata interamente al fantomatico Mark Caltagirone.

Ora anche Eliana Michelazzo vuole tenere vivo nella mente dei telespettatori questa storia caotica, annunciando sul suo profilo Instagram l’uscita di “Riparto da me” insieme a The Gambler. A differenza di Pamela Prati, l’ex volto di “Uomini e donne” ha deciso di dedicare questa canzone a Simone Coppi, l’uomo con cui si sarebbe sposata per dieci senza averlo mai visto.

Nel post, dove viene mostrato anche un estratto del videoclip, possiamo ascoltare anche le prime strofe della canzone. Nel brano vengono citate le innumerevoli chat fatte da Eliana con il fantomatico Mark Caltagirone, dove alla fine cade nello sconforto lasciandosi ad andare in un lungo pianto sul letto.

Nel post pubblicato su Instagram Eliana Michelazzo mostra tutto il suo entusiasmo: “Non riesco ad esprimervi esattamente ciò che provo in questo momento, un mix di gioia ed adrenalina. Sono felice e fiera di questo progetto e non vedevo l’ora di condividerlo con voi…voi che mi avete sostenuta sempre e comunque! (…) ecco un pezzetto del video “Riparto da me”, da venerdi 29 novembre in tutti i digital stores”.

Le critiche ovviamente non sono mancate, poiché Eliana Michelazzo è stata accusata di aver usato l’autotune per tutto il pezzo. A prendere le sue difese ci pensa però Selvaggia Roma, ex compagna di Francesco Chiofalo, che ha dichiarato di essere stata spronata dalle sue amiche per fare questa canzone, sottolineando che Eliana non sia una cantante ma una persona decisa a parlare della sua storia in questo brano.