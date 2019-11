Pamela Prati torna a cantare con "Corazon De Vacaciones"

Dopo lo scandalo Mark Caltagirone e la vicenda mediatica scoppiata nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, Pamela Prati sta cercando di voltare pagina e lo fa anche attraverso ritrovati impegni lavorativi e la musica. Si, perché la sessantenne sarda ha lanciato una canzone in featuring con l’artista latino Jay P. intitolata “Corazon De Vacaciones“.

Disponibile su tutte le piattaforme streaming di musica, il singolo è uscito il 15 novembre ed è accompagnato da un videoclip ufficiale, girato nel locale brasiliano Pousada Beijaflo, dove possiamo ammirare una Pamela sensualissima e in gran forma. A venticinque anni di distanza da Menelao (pezzo scritto per lei da Donatella Rettore e usato come sigla di Scherzi a Parte) e a tre dal remix “Chiamatemi un taxy” (nato dopo la partecipazione al “Grande Fratello Vip”), Pamela Prati torna dunque a cantare.

La storia, ribattezzata “Pratiful“, che l’ha vista nel bene e nel male protagonista, appassionando milioni di italiani, non poteva non finire in questo nuovissimo singolo. Infatti proprio la delusione per Mark Caltagirone è al centro di questa canzone dal sapore latino. “Ho mandato il cuore in vacanza per colpa dell’amore”, canta l’ex diva de Il Bagaglino nel ritornello di Corazón De Vacaciones.

La canzone si caratterizza per un un mix di suoni elettronici e latini e per un testo passionale, che fa ricordare l’estate appena passata. Il brano, presentato con una piccola anteprima sul profilo instagram ufficiale della Prati, doveva uscire nel mese di ottobre, ma evidentemente per qualche problema la pubblicazione è slittata a novembre 2019.

Ad ogni modo il giorno tanto atteso è arrivato e il videoclip ufficiale del singolo ha raggiunto e superato su Youtube le 15mila visualizzazioni in tre giorni. Il video è prodotto da Mauro Catalini e Maurizio Nari, che ha curato la regia con Giampaolo Mai. Probabilmente felice per questo nuovo progetto, Pamela Prati nelle ultime ore ha ringraziato i suoi sostenitori: “Grazie, siete la mia forza”, ha scritto sempre su Instagram.