Carl Brave, il significato del nuovo singolo "Regina Coeli"

Ieri, venerdì 13, sono state numerose le nuove uscite discografiche: tra le tante c’è anche il singolo di Carl Brave, intitolato “Regina Coeli“. Il brano è contenuto nel prossimo album di Carl Brave ed è il secondo rilasciato dal cantante: alcune settimane fa è stato rilasciato infatti il singolo “Che Poi”, brano che ha conquistato tutti i fan fin dal primo ascolto.

Questo nuovo bravo prende il titolo dal più famoso carcere di Roma e può essere considerato un vero e proprio inno d’amore verso la città natale del cantante e, soprattutto, verso il suo quartiere. Nel testo infatti il rapper e cantautore romano racconta quelle che sono le sue azioni quotidiane quando vive in compagnia dei suoi compaesani.

Le descrive passo dopo passo nei versi della canzone, tanto da riuscire a far immaginare quanto succede a chi ascolta il singolo. Per ora non è uscito, però, il videoclip ufficiale della canzone: Carl Brave ha infatti pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per lanciare il brano, invitando i propri fan a stare a casa, come sta facendo lui, che sta portando a termine il suo nuovo disco.

La scelta del cantautore di intitolare questo brano con il nome della casa circondariale di Roma Regina Coeli è sicuramente strana, ma fa riflettere e fa capire quanto sia importante per il rapper la sua città. In molti hanno notato anche il fatto che proprio in questi giorni in cui il Coronavirus sta facendo scaldare gli animi all’interno dei carceri, il produttore romano ha fatto uscire il singolo intitolato con il nome del più noto carcere della capitale italiana.

Nella giornata di oggi inoltre è uscito anche il brano intitolato “Star Trek“, contenuto nell’ultimo lavoro discografico di Francesca Michielin, “Feat“, dove Carl Brave ha ricoperto il ruolo di produttore e cantante duettando con l’artista veneta. Questa non è la prima collaborazione tra i due, uno dei precedenti singoli, il brano “Fotografia”, era stato un vero e proprio successo.