Arisa, la decisione di ricorrere all’uso di una parrucca

La cantante Arisa ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto in cui sfoggia una folta chioma castana, precisando però che i capelli non sono i suoi ma che si tratterebbe di una parrucca. Tempo fa infatti aveva rasato a zero i suoi capelli e oggi, forse anche perchè stanca del suo solito look, ha deciso di cambiare, adottando uno stile completamente diverso e indossando una parrucca con tanto di frangia color castano.

La cantante ha dichiarato di volerla indossare tutti i giorni finché non saranno ricresciuti i suoi capelli. Molto sicura di se stessa, Arisa posta la foto sul suo profilo Instagram e, probabilmente consapevole del fatto che avrebbe ricevuto delle critiche sul web, ha scritto: “Da oggi indosserò questa parrucca finché non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne la indossano. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anche io”.

Sono stati tanti i commenti di apprezzamento nei confronti della cantante, come quello di Stefania Orlando la quale ha scritto: “Stai benissimo con questa parrucca ma stai benissimo anche senza”. L’attrice Michela Andreozzi, invece, l’ha paragonata a una celebrità americana, Anne Hathaway, protagonista del film “Il diavolo veste Prada”.

La cantante ha quindi dichiarato di dover portare questa parrucca finché i suoi capelli non ricresceranno. Negli anni passati ha sfoggiato molti look particolari, diversi fra loro, la ricordiamo al suo esordio a Sanremo con il suo simpatico caschetto, i capelli biondo platino, fino al recente taglio rasato, che non fu molto gradito ai suoi fan, scatenando sul web un gran polverone.

Arisa aveva rivelato, circa un anno fa, il motivo dei suoi tagli così corti, dichiarando di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo causato principalmente da stress, che porta a strappare via ia capelli. Portare i capelli cortissimi la aiuterebbe a resistere meglio al disturbo; parlando del suo problema, aveva spiegato: “Ecco perché non mi faccio crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”.